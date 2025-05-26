«Потеряли»: визовый центр Португалии в РФ не отдает паспорта российским кикбоксерам

Российские кикбоксеры пропустили турнир из-за того, что визовый центр Португалии в РФ два месяца не отдает им паспорта. Сотрудники организации утверждают, что «потеряли» документы спортсменов, сообщает SHOT .

Бойцы посетили Сервисно-Визовый центр Португалии в Екатеринбурге в начале мая. Они отдали свои загранпаспорта, чтобы получить визу и отправиться на турнир в Лиссабон, состоявшийся 8 мая.

Однако спортсмены так и не смогли вылететь на соревнования. В центре им заявили, что потеряли паспорта. Бойцам не выдали визу и они не смогли попасть на турнир.

Также в июне должен состояться чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии, куда российские спортсмены рискуют не попасть из-за отсутствия документов.

Без паспортов остались два чемпиона России по кикбоксингу: Иван Зиновьев и Артем Швецов, а также два тренера: Сергей Матвеев и Игорь Кулбаев.

Ранее Польша решила закрыть генеральное консульство (ГК) России в городе Краков. В ответ на это РФ может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске.