Потерял власть: почему Лепс мог разочароваться в девушках после разрыва с Кибой

Психолог Иванова: Лепс мог столкнуться с потерей контроля в разрыве с Кибой

Отношения со значительной разницей в возрасте и статусе часто строятся на негласном контракте, где старший партнер занимает доминирующую, контролирующую позицию. И главным разочарованием старшего партнера после расставания часто становятся не любовные чувства, как возможно это произошло у недавно расставшихся Григория Лепса и Авроры Кибы. Об этом РИАМО сообщила психолог Алена Иванова.

Киба заявила о расставании с Лепсом в конце января. Девушка отметила, что между ними с экс-возлюбленным не было драмы — они расстались с благодарностью и взаимным уважением. Лепс не стал озвучивать причины разрыва, но назвал Аврору «хорошей» и отметил, что это он «набедокурил». Но позднее он высказался более эмоционально.

«Разрыв, инициированный младшим партнером, разрушает эту иллюзию всемогущества. Это удар не столько по романтическим чувствам, сколько по эго, по ощущению собственной власти и состоятельности», — сказала Иванова.

По ее словам, человек сталкивается не с предательством любви, а с потерей контроля.

