Вот и сказочке конец: юная Аврора Киба и Григорий Лепс разошлись

63-летний певец Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба официально расстались. Об этом девушка сообщила в своем Instagram*.

Аврора подтвердила расставание, отметив, что между ними не было драмы и они расстались с благодарностью и взаимным уважением.

«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара», — написала Киба.

Ранее стало известно, что свадьба Авроры Кибы и Григория Лепса оказалась отложена. При этом девушка написала в соцсетях, что является «счастливой женой», спровоцировав волну слухов о тайной росписи пары.

Киба начала встречаться с пожилым музыкантом, когда ей было 18 лет. Большая разница в возрасте ее не смущала: напротив, девушка подчеркивала, что серьезно относится к отношениям и хочет замуж. Однако многие не верили в брак и считали отношения пиар-романом.

* Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская