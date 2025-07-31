Еще невеста или уже жена? Киба раскрыла, состоялась ли свадьба с Лепсом

Свадьба 19-летней Авроры Кибы и 63-летнего певца Григория Лепса оказалась отложена. При этом девушка написала в соцсетях, что является «счастливой женой», и это спровоцировало волну слухов о тайной росписи пары, сообщает Super.ru .

Официально Киба супругой Лепса не стала. Во время премьеры сериала «Три сестры» в Театре на Цветном девушка сказала, что обновлений по статусу пока нет.

«Это такой маленький, но большой секрет для всех», — отметила она.

Ранее SHOT сообщал, что Киба может быть богаче Лепса. Только три бизнеса будущей тещи артиста приносят ей чистую прибыль в размере 32 млн рублей в год.