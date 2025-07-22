Семья молодой невесты Лепса может быть существенно богаче музыканта

19-летняя невеста певца Григория Лепса Аврора Киба может быть значительно богаче своего 63-летнего жениха. Только три бизнеса будущей тещи артиста приносят чистую прибыль в 32 млн рублей в год, сообщает SHOT .

У Татьяны Кибы остался бизнес после смерти супруга — «БЦК Элит», «БЦК Престиж» и «БЦК Люкс». Юрлица владеют 2232 кв. м в Старом Гостином Дворе. Также она является совладельцем мойки в элитном ЖК «Садовые кварталы», чистая прибыль от которой — 5 млн рублей в год.

Вся недвижимость семейства Кибы, в том числе за границей и коммерческая, оценивается в сумму более 3 млрд рублей — это 4 огромных квартиры в Москве. Также на фото невесты Лепса мелькает особняк на Рублевке. Более того, согласно слухам, у них есть вилла в Италии.

У самого Лепса дела не очень — салон эксклюзивной оптики закрывается, компания по кейтерингу разорилась, закрылся ресторан «Рюмка водки», без прибыли работает ферма «Хлебосольное подворье Лепса», а также его новые проекты — компания по добыче песка и предприятие по сбору трав на Алтае. Прибыль в 7,5 млн рублей в год приносит только продюсерский центр певца.

После начала СВО у артиста заблокировали западные счета, где у него, по разным оценкам, хранилось около 1,5 млрд рублей. Из недвижимости у Лепса есть квартира в ЖК бизнес-класса Redside за 50 млн рублей и дворец на Новорижском шоссе за 1,5 млрд рублей.

Ранее молодая невеста уговорила будущего мужа сменить имидж. Певец сначала не одобрил эту идею, но ему пришлось согласиться на новый образ.