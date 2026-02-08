«Катись оно все»: Лепс впервые высказался о разрыве с молодой невестой

После расставания с Авророй Кибой, которой на этой неделе исполнилось 20 лет, певец Григорий Лепс решил сосредоточиться на карьере. Свой разрыв с невестой артист прокомментировал эмоционально, сообщает VOICE .

«Что же касается любви, да… катись оно все», — сказал Лепс, а затем выругался матом.

Несмотря на разрыв, певец отправил бывшей возлюбленной цветы в честь ее 20-летия. Однако сам он на праздник не явился. Артист выступил на юбилейном концерте Аниты Цой в Государственном Кремлевском дворце.

В ходе общения с журналистами Лепс отметил, что еще недавно отдыхал с Кибой в Таиланде. Когда он заболел, девушка заботилась о нем. Затем пара рассталась.

Лепс не стал озвучивать причины разрыва, но назвал Аврору «хорошей» и отметил, что это он «набедокурил». Певец также заявил, что теперь его интересует только работа. Сейчас он занимается своим музыкальным альбомом.

Киба заявила о расставании с Лепсом в конце января. Девушка отметила, что между ними с экс-возлюбленным не было драмы — они расстались с благодарностью и взаимным уважением.

