Пострадавший при пожаре в многоэтажке в центре Москвы погиб в больнице

сегодня в 14:33

Число погибших при возгорании в многоэтажке в центре Москвы увеличилось до 4

Число погибших во время возгорания в квартире многоэтажки на улице Николоямская в центре Москвы выросло до четырех. В больнице погиб один из травмированных, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Уголовное дело продолжают расследовать. За ним следит прокуратура.

Правоохранители задержали экс-циркового артиста Евгения Ч. Он, предположительно, мог устроить пожар в квартире на улице Николоямской в Москве.

Возгорание произошло 23 марта около 04:00. Пожар начался, предположительно, из-за непотушенной сигареты. Расследуется дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.