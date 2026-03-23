Задержан бывший цирковой артист, устроивший пожар в центре Москвы

сегодня в 13:59

Силовики задержали бывшего циркового артиста Евгения Ч., который устроил пожар в квартире в центре Москвы, сообщает 112 .

Во вторник столичный суд должен избрать мужчине меру пресечения.

Пожар в квартире на Николоямской улице случился 23 марта примерно в 04:00. В результате ЧП погибли три человека, еще пять пострадали. Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

