Задержан бывший цирковой артист, устроивший пожар в центре Москвы
Силовики задержали бывшего циркового артиста Евгения Ч., который устроил пожар в квартире в центре Москвы, сообщает 112.
Во вторник столичный суд должен избрать мужчине меру пресечения.
Пожар в квартире на Николоямской улице случился 23 марта примерно в 04:00. В результате ЧП погибли три человека, еще пять пострадали. Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
