Посольство Казахстана в РФ временно перестало выдавать ИНН иностранцам

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Посольство Казахстана в России с 1 января 2025 года временно приостанавливает выдачу ИНН иностранным гражданам, сообщили в пресс-службе казахстанской дипмиссии.

Это связано с окончанием срока действия пилотного проекта по выдаче ИНН иностранцам через загранучреждения Казахстана.

Отмечается, что дальнейшие изменения будут опубликованы позже.

Ранее сообщалось, что в 2025 году российские пенсионеры столкнутся с рядом значительных изменений в сфере социальных выплат и пенсий.