После скандала с Бузовой в Госдуме задумались о дресс-коде для артистов

«Прошу Вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей», — указано в письме Филатовой на имя министра культуры РФ Ольге Любимовой.

Обращение появилось после выступления певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Уфе, где она исполняла свои произведения в вызывающем наряде.

Бузова уже извинилась за свой «полуголый наряд» и призвала «не искать зло там, где его нет».