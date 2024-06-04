После скандала с Бузовой в Госдуме задумались о дресс-коде для артистов
Депутат-коммунист предложила ввести требования к одежде музыкантов
Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести требования к внешнему облику артистов, пишет ТАСС.
«Прошу Вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей», — указано в письме Филатовой на имя министра культуры РФ Ольге Любимовой.
Обращение появилось после выступления певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Уфе, где она исполняла свои произведения в вызывающем наряде.
Бузова уже извинилась за свой «полуголый наряд» и призвала «не искать зло там, где его нет».