Не ищите зло там, где его нет: Бузова о скандале в Уфе

Ольга Бузова извинилась за свой «полуголый наряд», в котором она выступила на фестивале в Уфе. Об этом певица написала в своем Telegram-канале .

Бузова подчеркнула, что она семь лет подряд выступала на VK Fest и при этом всегда использовала «яркие и обсуждаемые» сценические образы.

При этом зрители пришли именно на ее шоу, считает певица. Хотя, по ее словам, вход был платным и ограниченным по возрасту.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. Не ищите зло там, где его нет», — написала Бузова.

Исполнительница во время выступления вышла на сцену в черном боди и кожаных шортах. Ее наряд вызвал массовое возмущение у аудитории и споры в медиа.