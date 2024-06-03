Мизулина раскритиковала полуголое выступление Ольги Бузовой в Уфе

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала откровенный наряд известной исполнительницы Ольги Бузовой во время концерта в честь Дня защиты детей в Уфе.

«В Уфе случилась своя „голая вечеринка“ — в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она выразила солидарность жителям региона, которые были возмущены данной ситуацией, так как на мероприятии присутствовало большое количество детей и подростков.

Мизулина добавила, что не видит разницы между скандальной «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой и выступлением Ольги Бузовой в данном образе в День защиты детей.

Бузова во время выступления на VK Fest в Уфе вышла на сцену в черном боди с полупрозрачными вставками, чулках и на высоких каблуках. Наряд исполнительницы вызвал массовое возмущение у местных жителей. Многие из них заявили, что для мусульман подобное поведение артистки оскорбительно.