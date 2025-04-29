Популярный бренд-шеф рассказал, как правильно готовить морепродукты на огне

Рыбу и морепродукты при жарке на мангале легко пересушить, в этом она похожа на курятину, сообщил РИАМО бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

По словам бренд-шефа, с морепродуктами главное — не переусердствовать. Если мясной шашлык готовится 12–13 минут, то рыба — 10 минут. Она приготавливается практически мгновенно.

«Если мы берем, скажем, семгу, осетрину, если корочка появилась, все — снимаем с огня. Даем полежать, и она дойдет сама. Будет сочная, нежная. Как и с курицей — главное не пересушить», — советует Прокофьев.

Он отметил, что, если вы хотите шашлык из курицы, то лучше всего брать для этого бедро или филе из бедра. Блюдо получится намного сочнее, чем из грудки.

Ранее Прокофьев рассказал, что жарить шашлык и овощи на одном шампуре очень распространенная ошибка. Есть и другие неудачные решения в приготовлении одного из самых популярных летних блюд.