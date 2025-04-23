Бренд-шеф перечислил самые частые ошибки при жарке шашлыка

Жарить шашлык и овощи на одном шампуре очень распространенная ошибка. Есть и другие неудачные решения в приготовлении одного из самых популярных летних блюд, рассказал РИАМО бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Многие допускают распространенную ошибку, нанизывая овощи на шампур между кусками мяса. Так оно нормально не пропекается, так как температура должна быть не только снаружи, но и равномерно по глубине всего шампура. Если пожарить еще и овощи, пожарьте их на отдельном шампуре или решетке. Так будет лучше», — советует Прокофьев.

Другой важный момент — мясо не должно подгорать. Для этого не нужно много углей, они не должны быть сильно горячими. Понять, что достигнута нужная температура можно по белому пеплу, появившемуся на углях. Еще очень полезно при жарке иметь под рукой опахал и бутылку с водой. Последним можно остужать слишком горячие угли.

Есть еще две крайности, портящие блюдо: слишком крупные и слишком мелкие куски. При жарке маленькие быстро начнут подгорать, а большие еще не готовы. Прокофьев советует придерживаться пропорций в 5 на 5 см.