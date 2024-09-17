Пользователи пожаловались на массовые сбои в работе iPhone после обновления iOS

Пользователи зафиксировали массовые сбои в работе iPhone после обновления iOS. Они пожаловали на всплывающие ошибки, отсутствие связи с сервером и неработающие приложения, сообщает Mash .

Сотрудники ремонтных центров заявили, число заявок на починку iPhone с момента первого обращения увеличилось до 20 всего за час. Больше всего жалуются владельцы смартфонов с замененными аккумуляторами и другими новыми запчастями.

После обновления их устройства начали перегреваться, в связи с чем прекращали нормально функционировать. Кроме того, люди пожаловались на нереагирующую кнопку перезагрузки, сбои в работе приложений, отсутствие связи с сервисом, а у некоторых iPhone и вовсе перестал запускаться.

Многие сотрудники ремонтных центров не знают, как чинить смартфоны с такой проблемой, и отказывают в работе. Некоторые предлагают перепаять чипы и микросхемы, либо перепрошить устройства до старой версии.

По словам специалистов, если Apple не решит проблему из-за iOS 18, то россияне могут остаться без iPhone. Смартфоны продолжат ломаться, а комплектующие к ним невозможно будет установить из-за того, что компания Apple прекратила поставки в РФ.

Ранее эксперты предупредили, что в новой операционной системе iOS 18 есть система защиты, которая распознает детали от других устройств. После их замены смартфоны могут превратиться в «кирпич».