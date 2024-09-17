В новой iOS появилось много полезных фишек, но есть нюанс

Такой функцией очень просто пользоваться — достаточно включить фонарик и провести пальцем в сторону.

Однако эксперты предупреждают, что в новой iOS 18 есть система защиты, которая распознает детали от других устройств, поэтому после ремонта смартфон может превратиться в «кирпич». В случае обнаружения таких деталей iPhone попросту заблокируется.

Это большая проблема для россиян: компания Apple прекратила поставки комплектующих в РФ. Поэтому специалисты призывают не спешить с обновлениями.

Ранее управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT, член Московской «Деловой России» Евгений Царев заявил, что уход от продукции Apple возможен только при ошибках в работе с аудиторией со стороны самой корпорации. Например, если производители Xiaomi, Huawei, Google и прочие обгонят ее на поколение или два.