В новой iOS появилось много полезных фишек, но есть нюанс
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В новой операционной системе iOS 18 есть полезные фишки, например, возможность менять ширину луча фонарика, сообщает «Лента.ру».
Такой функцией очень просто пользоваться — достаточно включить фонарик и провести пальцем в сторону.
Однако эксперты предупреждают, что в новой iOS 18 есть система защиты, которая распознает детали от других устройств, поэтому после ремонта смартфон может превратиться в «кирпич». В случае обнаружения таких деталей iPhone попросту заблокируется.
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