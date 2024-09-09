Эксперт рассказал, в каком случае россияне откажутся от Apple

Уход от продукции Apple возможен только при ошибках в работе с аудиторией со стороны самой корпорации, сообщил РИАМО управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT, член Московской «Деловой России» Евгений Царев.

«Уход россиян от продукции Apple возможен только при ошибках в работе с аудиторией со стороны самой корпорации. Например, если производители Xiaomi, Huawei, Google и прочие обгонят ее на поколение или два. В таком случае, да, может начаться переток пользователей из одной концепции в другую», — сказал Царев.

Он добавил, что пример Nokia не забыт. В остальных ситуациях у Apple все будет хорошо, независимо от решений по новым продуктам.

«У Apple очень лояльная и большая аудитория, которая не откажется от продукции этого бренда в среднесрочной перспективе, даже при отсутствии каких-либо новых функций. Рынок уже поделился на концепции Apple и Android. Движения между концепциями почти нет. По сути, Apple конкурирует только сама с собой», — отметил эксперт.

Большая презентация компании Apple стартовала 9 сентября в 20:00 по московскому времени. В этом году корпорация представит не только новый iPhone 16, но и Apple Watch 10, AirPods 4, а также объявит финальную дату выхода операционной системы iOS 18.