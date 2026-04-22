Полосатый стресс: как могут наказать цирк за побег хищника в зрительный зал

Побег хищника в зрительный зал является прямым нарушением статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Руководство цирка несет строгую уголовную ответственность за создание угрозы жизни и здоровью людей, сообщил РИАМО юрист Евгений Евдокимов.

Ранее во время представления в Ростове-на-Дону тигр перепрыгнул защитный барьер и оказался рядом с публикой. По словам очевидцев, в момент подготовки трюка начало опускаться ограждение, что испугало животное. Зрителей эвакуировали, тигра вернули в вольер, пострадавших нет.

«Действующее законодательство пытается регулировать содержание животных в культурно-зрелищных целях, однако регулярные инциденты доказывают полную неэффективность этих норм. Обеспечить абсолютную изоляцию дикого зверя на манеже невозможно», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что полный запрет цирков с хищниками требует немедленного внесения поправок в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Мировая правовая практика демонстрирует успешный отказ от эксплуатации фауны в индустрии развлечений. Подавление инстинктов хищника неизбежно ведет к непредсказуемым срывам.

Законодатель обязан установить переходный период для передачи зверей в специализированные реабилитационные центры и ввести категорический запрет на их участие в представлениях. Этот шаг гарантирует защиту базового права граждан на безопасность, заключил Евдокимов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.