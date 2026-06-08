Суд оставил ООО «Сервис Строй» в реестре поставщиков

Московское областное УФАС рассмотрело обращение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» городского округа Ступино Московской области. Школа просила внести сведения об ООО «Сервис Строй» в реестр недобросовестных поставщиков.

Поводом стал односторонний отказ заказчика от исполнения контракта на выполнение каменных и кирпичных работ. Управление признало действия компании не соответствующими закону.

ООО «Сервис Строй» не согласилось с решением антимонопольного органа и обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность решения МособлУФАС.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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