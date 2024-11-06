Полная темнота и ванны с магниевой солью: как можно наладить здоровый сон

Взрослому человеку необходимо спать ночью 7-9 часов для поддержания физического и ментального здоровья, сообщили РИАМО психолог Екатерина Каталина и создательница производства косметики для тела на основе магниевой соли Анна Грачева.

Каталина отметила, что сон не приходит в момент, когда человек ложится в кровать, к нему нужно готовиться с помощью ритуалов. Например, одним из секретов здорового сна является следование режиму. Она посоветовала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

По словам психолога, оптимальное время для отхода ко сну — до 23:00, так как именно с этого часа организм начинает вырабатывать гормон мелатонин, пик его синтеза приходится на 2 часа ночи.

Она добавила, что за 2 часа до сна нужно отказаться от использования гаджетов. Зеленый и синий цвета спектра, исходящие от экрана телевизора, компьютера, смарт-часов, смартфона мешают выработке мелатонина. Вместо бесконечного листания соцсетей и новостных лент лучше почитать книгу.

«Также благоприятно сказываются на качестве сна вечерние прогулки на свежем воздухе с питомцами или друзьями. Главное — во время прогулок не сидеть, а двигаться», — сказала Каталина.

Как уточнила собеседница, отказ от плотного ужина тоже помогает легче заснуть и крепче спать. В идеале последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до ночного отдыха. За это время организм успеет переварить пищу. Лучшим ужином являются овощной салат с отварным мясом или рыбой и стакан кефира.

«Идеальны для ужина продукты с магнием: авокадо, фасоль, чечевица, шпинат, брокколи, миндаль. Магний обладает успокаивающим и расслабляющим действием и благоприятно сказывается на ночном отдыхе», — пояснила психолог.

По словам Грачевой, еще для сна полезны ванны с магниевой солью. Теплая ванна помогает расслабиться, снять накопившийся за день стресс и мышечное напряжение. Кроме того, магниевая соль укрепляет иммунитет и улучшает настроение.

«Стресс — одна из главных причин развития проблем со здоровьем и сном. Снизив интенсивность проявления нервного перенапряжения, можно улучшить физическое состояние», — добавила специалист.

Каталина еще посоветовала создавать в спальне благоприятную обстановку для сна: проветривать помещение, использовать упругий ортопедический матрас и постельное белье из натуральных тканей. Засыпать следует в полной темноте, поэтому в комнате должны быть шторы, полностью перекрывающие поступающий извне свет.