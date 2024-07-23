Полиции дали право без суда выдворять мигрантов из России
Госдума дала МВД возможность выдворять мигрантов из России
Фото - © РИА Новости
Государственная дума наделила МВД правом самостоятельно принимать решения о выдворении иностранных граждан из РФ, сообщает «Царьград».
Эта мера направлена на оптимизацию расходов, связанных с транспортировкой мигрантов из соседних стран в судебные инстанции, а также на ускорение процесса отправки нарушителей закона на родину.
Ранее Госдума предложила платить россиянам по 100 000 рублей за сообщения о незаконном месте проживания мигрантов. Автором инициативы выступил депутат Сергей Каргинов.
Законодатель считает, что эта идея позволит выявить миграционные сети, которые могут угрожать госбезопасности.