сегодня в 12:18

В ГД хотят платить россиянам за сообщения о месте проживания мигрантов-нелегалов

Госдума предложила платить гражданам РФ по 100 тыс. рублей за сообщения о незаконном месте проживания мигрантов. Автором инициативы стал депутат Сергей Каргинов, сообщает SHOT.

По словам парламентария, благодаря такой мере получится определить сети мигрантов, которые могут представлять опасность для страны.

Учитывая возможное вознаграждение, жители городов активнее будут рассказывать правоохранителям о тех квартирах, где незаконно находятся мигранты.

Соответствующее обращение автор инициативы написал на имя главы МВД Владимира Колокольцева.