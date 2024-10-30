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Полицейские в Киеве занимались сексом с проститутками ради «следственных экспериментов»

В Киеве произошел скандал, связанный с четырьмя сотрудниками полиции, которые за деньги занимались сексом с проститутками под предлогом проведения «следственных экспериментов» для выявления нелегального борделя, сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на приговор Днепровского районного суда.

По информации, представленной в документе, стоимость услуг составляла около 1,5 тысячи гривен за раз.

На заседании суда проститутки сообщили, что полиция действовала из мести, поскольку они отказались платить стражам порядка и помогать в организации порностудии.

В результате этого дела три девушки — две украинские и одна грузинская — получили четырехлетние тюремные сроки.

Ранее СМИ писали, что 53-летняя Дена Дафф из США сходила со свекровью на экскурсию в бордель. Там женщине предложили работу, и американка согласилась.