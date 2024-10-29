Американка случайно устроилась в бордель после совместной экскурсии со свекровью

53-летняя Дена Дафф из США сходила со свекровью на экскурсию в бордель. Ей там предложили работу, и американка согласилась, сообщает Lenta.ru .

Свекровь женщины состояла в организации пенсионерок, которые посещали новые места и пробовали разные хобби. В 2006 году ей предложили сходить в бордель, который находился на месте бывшего ранчо. Пенсионерка побоялась идти в одиночку, потому предложила Дафф пойти с ней за компанию.

Женщина утверждает, что на тот момент не знала, что такое бордель. Когда обе посетительницы пришли в публичный дом, сотрудница отвела Дафф в сторону и предложила ей работу. Женщина испугалась, решив, что ей предлагают стать проституткой. Однако ее успокоили, отметив, что зовут на должность администратора.

Дафф, будучи домохозяйкой, согласилась, так как устала от рутины. До работы в борделе женщина была бухгалтером. Этот опыт ей пригодился и в публичном доме. Женщина отметила, что многие девушки занимаются проституцией, чтобы оплатить жилье, учебу или открыть бизнес.

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