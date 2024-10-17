В Благовещенске проститутка хотела наказать сутенера, но получила штраф сама
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Ночная бабочка из Благовещенска решила написать заявление на сутенера из-за невыплаченной зарплаты. Однако правоохранители привлекли ее к ответственности, а «работодателя» признали невиновным, сообщает Mash.
Девушка «трудилась» на сутенера с января по сентябрь. Проценты от каждого «сеанса» мужчина перечислял проститутке, но зарплату за последний месяц она так и не увидела.
Обиженная секс-работница не придумала ничего лучше, чем отправиться в отделение полиции и написать заявление. Однако там ее привлекли к административной ответственности за проституцию.
Суд по делу состоялся 14 октября. Девушке пришлось выплатить штраф в размере 1500 рублей. Она может обжаловать решение, однако шансов выиграть дело у нее нет. При этом сутенера признали невиновным.
Ранее в Уфе женщина легкого поведения отказала в сексе выпившему мужчине. Обиженный местный житель отключил ей электричество, вырвав пробки вместе с проводами.