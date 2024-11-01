Политолог Косоруков: понятие «пропаганда чайлдфри» требует точной формулировки

Для определения понятия «пропаганда чайлдфри» в российском законодательстве требуется точная формулировка, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин потребовали внести поправки в законопроект о запрете в РФ пропаганды идеологии чайлдфри. По их словам, необходимо прописать три исключения

«Хотя Россия — страна с традиционными семейными ценностями, и государство активно поддерживает материнство и детство, обязанность иметь детей не прописана в Конституции. Поэтому определение понятия „пропаганда чайлдфри“ требует точной формулировки в законе, чтобы защитить права граждан на обсуждение таких тем. Это позволит избежать чрезмерных ограничений, которые могли бы сузить публичное поле», — сказал Косоруков.

Он добавил, что если говорить о поправках, то депутаты Горячева и Плякин стремятся защитить россиян, позволяя им обсуждать вопросы, связанные с выбором не иметь детей, будь то по религиозным убеждениям, материальному положению или медицинским противопоказаниям. Это делается для того, чтобы в публичном поле не возникло риска отнесения подобных обсуждений к пропаганде чайлдфри.

«Кроме того, есть темы, которые важно обсуждать открыто: это и религиозные убеждения, и медицинские противопоказания, такие как бесплодие, и материальные трудности. Люди сталкиваются с реальными проблемами, когда, например, семейная ипотека становится недоступной, и это отражается на рождаемости, так как экономические факторы могут вынуждать откладывать рождение детей», — отметил политолог.

Косоруков подчеркнул, что улучшение жилищных условий доказало свою эффективность для поддержки многодетных семей и стимулирования рождаемости, особенно когда дело касается материнского капитала, влияющего на решение о рождении второго и последующих детей.