Нужны доработки: какие исключения предложили внести в запрет пропаганды чайлдфри

«Новые люди»: закон о запрете пропаганды чайлдфри нужно принять с 3 оговорками

В законопроект о запрете в РФ пропаганды идеологии чайлдфри — добровольного отказа от рождения детей — необходимо прописать три исключения. Соответствующие поправки потребовали внести депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин, сообщает РБК .

Парламентарии предложили не классифицировать пропагандой чайлдфри информацию в случае, если семья не захотела рожать детей из-за рекомендаций врачей, религиозных соображений или проблем с деньгами. Они хотят добавить в каждый пункт законопроекта соответствующую оговорку.

Под медицинскими рекомендациями имеются в виду ситуации, когда рожать женщине опасно или она может передать ребенку тяжелую болезнь. Религиозные ограничения, например, — институт монашества. Этим людям нельзя жениться и заводить детей.

Под проблемами с деньгами подразумеваются любые экономические трудности в стране. В их числе и слишком высокие ставки на ипотеку.

Ранее законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри был принят в Госдуме в I чтении. Если его утвердят, то за распространение такой информации будут штрафовать на сотни тысяч рублей.