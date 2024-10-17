Проект о штрафах за пропаганду чайлдфри принят в Госдуме

Госдума приняла в I чтении проект о введении штрафов за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в СМИ, кино, рекламе и интернете. Также в нижней палате парламента РФ в I чтении согласован проект о введении штрафов за пропаганду осознанного отказа от деторождения, сообщает ТАСС .

Ранее член думского комитета по просвещению Эльвира Аиткулова говорила, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не подразумевает собой введение налога на бездетность. По словам депутата, такую идею в думе не обсуждали.

До этого комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал идею штрафовать россиян за пропаганду чайлдфри. Максимальная штрафная санкция за это нарушение будет достигать 5 миллионов рублей.

Недавно депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил ввести в России налог на бездетность по примеру СССР. В ответ на это его коллега-законодатель Виталий Милонов заявил, что он не видит необходимости в вводе такого налога — по его словам, в России не начнут насильно строить семьи.

Вскоре после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов «думать головой», прежде чем предлагать инициативы, в том числе налоговые.