Милонов внезапно осудил призыв Гурулева обложить россиян налогом на бездетность
Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил вести в России налог на бездетность, как в СССР. Однако его коллега Виталий Милонов не согласился с законодателем, заявив, что такие меры не помогут увеличить количество семей, сообщает Общественная Служба Новостей.
Гурулев заявлял, что осознает вероятное недовольство общества его предложением. Однако, по словам генерала, ему на это «фиолетово».
Главное наследие мужчины, по мнение депутата, — дети. Полученные с налогов на бездетность деньги Гурулев предложил отдать на модернизацию детских домов. Вместе с тем депутат положительно оценивал и идею Совфда о запрете идеологии чайлдфри — осознанного отказа от заведения потомства.
В свою очередь депутат Государственной думы Милонов уверен, что никакие репрессии не заменят искреннего желания родить ребенка и завести семью.
«Не думаю, что надо вводить налог на бездетность. То, что мы слышим сейчас — это частные мнения отдельных людей, а не государственная стратегия в данном направлении. <…> Не надо превращаться в Собакевича, угрожающего палкой всякому, кто высказывает сомнение в его добродушии», — прокомментировал Милонов.
Законодатель также заявил, что насильно в России семьи строить не будут. По мнению Милонова, в стране также не введут и сам налог на бездетность.
Ранее Милонов заявлял, что россиянам в браке не требуются презервативы, а в России «почти не существует» движения чайлдфри. Парламентарий также призывал, чтобы в фильмах не показывали одиноких мужчин счастливыми, ведь они «как собаки на улице», поэтому презентовать холостяков нужно одинокими и несчастными.