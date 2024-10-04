Милонов внезапно осудил призыв Гурулева обложить россиян налогом на бездетность

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил вести в России налог на бездетность, как в СССР. Однако его коллега Виталий Милонов не согласился с законодателем, заявив, что такие меры не помогут увеличить количество семей, сообщает Общественная Служба Новостей .

Гурулев заявлял, что осознает вероятное недовольство общества его предложением. Однако, по словам генерала, ему на это «фиолетово».

Главное наследие мужчины, по мнение депутата, — дети. Полученные с налогов на бездетность деньги Гурулев предложил отдать на модернизацию детских домов. Вместе с тем депутат положительно оценивал и идею Совфда о запрете идеологии чайлдфри — осознанного отказа от заведения потомства.

В свою очередь депутат Государственной думы Милонов уверен, что никакие репрессии не заменят искреннего желания родить ребенка и завести семью.

«Не думаю, что надо вводить налог на бездетность. То, что мы слышим сейчас — это частные мнения отдельных людей, а не государственная стратегия в данном направлении. <…> Не надо превращаться в Собакевича, угрожающего палкой всякому, кто высказывает сомнение в его добродушии», — прокомментировал Милонов.

Законодатель также заявил, что насильно в России семьи строить не будут. По мнению Милонова, в стране также не введут и сам налог на бездетность.

Ранее Милонов заявлял, что россиянам в браке не требуются презервативы, а в России «почти не существует» движения чайлдфри. Парламентарий также призывал, чтобы в фильмах не показывали одиноких мужчин счастливыми, ведь они «как собаки на улице», поэтому презентовать холостяков нужно одинокими и несчастными.