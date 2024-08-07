«Они как собаки на улице»: Милонов хочет, чтобы в кино были несчастные холостяки

сегодня в 18:11

Депутат Милонов выступил за запрет показа в фильмах счастливых холостяков

Замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что в фильмах необходимо избавиться от демонстрации образов счастливых одиноких мужчин, сообщает NEWS.ru .

По мнению законодателя, в кино одиноких мужчин, которые «меняют женщин как перчатки», следует показывать как несчастных и никому не нужных.

«Они как собаки на улице. Образ гулящего холостяка должен быть крайне негативным — он несчастный, он помирает, он одинокий», — высказался Милонов.

Парламентарий отметил, что в любой момент холостяк может столкнуться с одиночеством на фоне внезапной болезни.

Кроме того, многих мужчин, которые предпочитают вести одинокий образ жизни, даже будет некому похоронить, добавил Милонов.