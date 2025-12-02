Покупательница квартиры Долиной подала иск в Верховный суд против певицы

34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, которая купила квартиру певицы Ларисы Долиной, но в итоге осталась и без денег, и без жилья по решению суда, решила добиваться справедливости в Верховном суде. Женщина уже подала соответствующий иск, сообщает Telegram-канал «112» .

Полина Лурье не согласна с текущим вердиктом, который оставил ее и без квартиры, и без денег, и подала апелляцию в Верховный суд, чтобы отстоять свои права на спорное имущество.

Адвокат женщины Светлана Свириденко подтвердила, что жалоба зарегистрирована Верховным судом. Ожидается, что материалы дела будут запрошены из нижестоящего суда и, после изучения, переданы на рассмотрение гражданской коллегии Верховного суда.

Ранее сообщалось, что Полина Лурье приобрела квартиру у Ларисы Долиной, но после того, как та стала жертвой мошеннических действий, суд вернул квартиру певице.

Позднее мошенников нашли и осудили, назначив им реальные сроки лишения свободы, вернув квартиру и деньги Долиной, а Лурье — ничего.

Ранее депутаты Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина и Алексей Корниенко призвали Верховный суд и Минюст выработать единый подход к применению норм гражданского законодательства о возмещении ущерба в отношении пострадавших в сделках с недвижимостью по «схеме Долиной», включая добросовестных покупателей.

