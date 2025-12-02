В Госдуме призвали выработать единые правила компенсаций по «схеме Долиной»

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина и Алексей Корниенко призвали Верховный суд и Минюст выработать единый подход к применению норм гражданского законодательства о возмещении ущерба в отношении пострадавших в сделках с недвижимостью по «схеме Долиной», включая добросовестных покупателей, сообщает РИА Новости.

Обращения направлены в адрес председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова и главы Минюста РФ Константина Чуйченко.

Авторы инициативы указывают на то, что пострадавший собственник нуждается в правовой защите. Но при этом и покупатель, действовавший добросовестно, должен получать действенную и эффективную защиту своих прав.

В 2024 году Долина стала мишенью для масштабной аферы. В результате действий злоумышленников она лишилась столичной квартиры, переведя вырученные средства неизвестным лицам после нескольких месяцев целенаправленной обработки.

Новой владелицей жилья стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, трудоустроенная в московской фирме, специализирующейся на инжиниринге и консалтинге. В марте 2025 года право собственности на квартиру было восстановлено в пользу Долиной.

По словам эксперта по недвижимости Константина Апрелева, подобная схема получила название «эффект Долиной», и в текущем году жертвами таких махинаций в России стали более трех тысяч семей.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Сергей Боярский заявил, что нужно найти противоядие от «эффекта Долиной». Он указал на необходимость защитить и добросовестных покупателей недвижимости.

