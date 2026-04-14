Появились сугробы: дороги в Сочи завалило снегом

В Сочи прошел дождь с сильным градом, а дороги завалило снегом

На трассах в Сочи образовались сугробы. С утра в городе идут осадки, а ночью прошел дождь с сильным градом, сообщает SHOT .

Непогода была в Лоо, Хобзе и Вардане.

Утром во вторник трассы и тротуары в регионе покрылись слоем льда, поэтому некоторые машины не могут заехать в подъем.

Также некоторые из местных водителей опасаются выезжать на дороги на личном авто, так как поменяли резину на колесах на летнюю. Родители отказываются везти детей в школы.

На опубликованных кадрах, снятых местным жителем, видно, что в городе пробки, а осадки продолжаются — стеклоочистители работают без перерывов. Водитель отметил, что не поменял резину на летнюю, что и спасло его в этом случае.

Ранее снегопады накрыли плато Ай-Петри в Крымских горах. Высота сугробов достигла 17 см.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.