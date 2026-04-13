Совсем не весна: горы Крыма завалило снегом

Накануне утром высота сугробов там была 17 см. Сейчас толщина снежного покрова составляет 13 см. При этом зимняя погода не отступает. Температура воздуха опустилась ниже нуля.

На Ангарском перевале утром в понедельник снежного покрова не наблюдалось. Однако там идут осадки в виде дождя и снега.

Синоптики прогнозируют, что осадки будут идти в течение дня, а во вторник ожидается небольшой снег.

Ранее снежная лавина обрушилась на села Дагестана. Люди оказались под завалами. Так, оттуда достали мать с ребенком, которые более 8 часов просидели под снегом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.