Просидели под снегом 8 часов: мать с ребенком спасли после схода лавины в Дагестане
Фото - © Telegram-канал SHOT
Мать с ребенком более 8 часов просидели под снегом после схода лавины в Шаитли Цунтинского района Республики Дагестан. Их удалось спасти, сообщает SHOT.
Женщину достали из-под завалов с множественными переломами. Ее госпитализируют в больницу. Семилетний ребенок не пострадал.
Лавина обрушилась на село около 5 часов утра. Люди оказались под завалами. Некоторых пострадавших смогли самостоятельно достать местные жители.
По факту схода лавины проводится процессуальная проверка.
Также сход снега произошел в соседнем селе Мокок. Лавина обрушилась на жилой дом, из-за чего упала высоковольтная ЛЭП. Кроме того, из-за стихии погибло 10 лошадей на границе Гумбетовского и Ботлихского районов. Они не смогли пройти на фоне снегопада.
