Мать с ребенком завалило лавиной в Дагестане
Лавина обрушилась на мать с семилетним ребенком и других людей в Шаитли Цунтинского района Республики Дагестан. Об этом сообщает SHOT.
Женщина с ребенком все еще под завалами. Других пострадавших смогли самостоятельно достать местные жители.
Люди продолжают разбирать завалы. Под ними могут обнаружить и иных пострадавших.
На месте происшествия находятся сотрудники МЧС. Ведомство хочет отправить еще группу, но полет переносят из-за плохих метеорологических условий. Дома в селе остались без света.
На опубликованной записи территория около одного из домов в Шаитли завалена снегом. Люди разбирают завалы рядом с горой досок, похожих на дом.
