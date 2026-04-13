Мать с ребенком завалило лавиной в Дагестане

сегодня в 10:18

Лавина обрушилась на женщину с ребенком в Дагестане

Лавина обрушилась на мать с семилетним ребенком и других людей в Шаитли Цунтинского района Республики Дагестан. Об этом сообщает SHOT .

Женщина с ребенком все еще под завалами. Других пострадавших смогли самостоятельно достать местные жители.

Люди продолжают разбирать завалы. Под ними могут обнаружить и иных пострадавших.

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС. Ведомство хочет отправить еще группу, но полет переносят из-за плохих метеорологических условий. Дома в селе остались без света.

На опубликованной записи территория около одного из домов в Шаитли завалена снегом. Люди разбирают завалы рядом с горой досок, похожих на дом.

