Погибшего баскетболиста Тимму подозревают в договорных матчах

Недавно погибшего баскетболиста Яниса Тимму подозревают в участии в договорных матчах. Возможно, его самоубийство связано с этим бизнесом, сообщает Mash .

Незадолго до смерти на спортсмена вышли бетторы из Азербайджана. Они предложили Тимме поучаствовать в ставочных схемах. Он не смог отказаться, так как имел финансовые трудности. Сначала все шло хорошо, но затем баскетболист разругался с подельниками.

Возможно, бетторы могут быть причастны к суициду. Так, друг Тиммы Марк Пугачев считает, что спортсмену «помогли» уйти из жизни.

Несмотря на хорошую зарплату, денег баскетболисту все время не хватало. Его отец считает, что Тимма быстро привык к роскоши, он часто арендовал дорогие авто, покупал люксовые часы. После смерти с него сняли часы за 50 тыс. долларов. Он не хотел жить по-другому, тратил все заработанное, задолжал и переживал, что без финансов будет не нужен жене — певице Анне Седоковой.

Тело 32-летнего Яниса Тиммы обнаружили ночью 17 декабря в подъезде дома в центре Москвы. Рядом с телом спортсмена нашли телефон, на экране которого была просьба позвонить экс-супруге. Предположительно, он покончил с собой из-за развода с Седоковой.

Семья и друзья Тиммы считают, что его самоубийство было инсценировкой. По их мнению, на это указывают «неестественные следы» на теле баскетболиста. Официального заключения от судмедэксперта пока нет. Однако близкие Тиммы намерены до конца разобраться в этом вопросе.