Стали известны новые подробности самоубийства экс-супруга Анны Седоковой

Друзья латвийского баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой считают, что его самоуйбийство могло быть подстроено. Об этом говорят предварительные данные судебно-медицинской экспертизы в Латвии, сообщает Mash .

Марк Пугачев рассказал, что следы на шее «выглядят неестественно», однако в российской экспертизе это не указано. При этом окончательные выводы делать рано, поскольку результаты экспертизы еще не готовы.

Родственники Яниса намерены добиться возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства и требуют изучить все документы, переписку и звонки. Также, по словам друзей, Седокова убедила Тимму переписать на нее 4 квартиры, чтобы сохранить недвижимость в случае судебных разбирательств с бывшей женой из-за алиментов.

Тело 32-летнего Яниса Тиммы обнаружили ночью 17 декабря в подъезде дома в центре Москвы. Рядом с телом спортсмена нашли телефон, на экране которого была просьба позвонить экс-супруге. Предположительно, Тимма покончил с собой из-за развода с Седоковой.