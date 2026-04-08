«Подружка буквально вытащила меня». Симоньян рассказала о своем тяжелом состоянии

Симоньян рассказала, как живет последние два года

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян столкнулась с тяжелейшими испытаниями: смертью мужа, раком груди и неизлечимой болезнью одного из детей. По словам медиаменеджера, у нее возникали страшные мысли, сообщает Voice .

Симоньян появилась в студии шоу «Секрет на миллион». Она в разговоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой рассказала, как живет последние два года. Также медиаменеджер раскрыла свой главный секрет.

В конце декабря 2024 года супруга Симоньян, режиссера Тиграна Кеосаяна, госпитализировали в больницу, подключили к аппаратам. Медики сразу заявили, что у мужчины уничтожен мозг и он не выйдет из комы. Но супруга режиссера надеялась на чудо.

В начале сентября 2025 года Симоньян узнала, что у нее рак. Через три недели ушел из жизни ее муж. Также женщина призналась, что один из ее троих детей болен неизлечимой болезнью.

Все это сильно давило ее психологическом состоянии. Главный редактор RT честно призналась, что в какой-то момент в ее голову пришли страшные мысли. Ее спасла подруга.

«Моя подружка буквально вытащила меня», — отметила Симоньян.

Сейчас медиаменеджер уже спокойно относится к своей онкологии. Она часто вспоминает о своем покойном муже.

Ранее Симоньян призналась, что до последнего приходила к Кеосаяну в больницу. Она рассказывала супругу новости, читала стихи, Библию, молилась.

