«Мозг уничтожен»: Симоньян раскрыла душераздирающие факты о смерти Кеосаяна
Главный редактор RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и Sputnik Маргарита Симоньян рассказала ведущему передачи «Судьба человека» Борису Корчевникову, что у ее мужа Тиграна Кеосаяна не было шансов выйти из комы. Он умер 26 сентября 2025 года, но, по мнению супруги, фактически душа мужчины «ушла на небеса» раньше, сообщает Starhit.
«Тигран ушел 21 декабря 2024 года, когда впал в кому. Потому что мне тогда в больнице сразу сказали, что его мозг уничтожен полностью», — рассказала Симоньян.
Журналистка отметила, что к моменту фактической смерти она уже на протяжении девяти месяцев жила в горе. Однако глава RT не отчаивалась и надеялась на чудо. Она до последнего приходила к мужу в больницу. При этом Тигран оказался в коме, «из которой не выходят».
Во время визитов Симоньян рассказывала супругу новости, читала стихи, Библию, молилась. По этому времени она даже скучает.
