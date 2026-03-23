«Мозг уничтожен»: Симоньян раскрыла душераздирающие факты о смерти Кеосаяна

Главный редактор RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и Sputnik Маргарита Симоньян рассказала ведущему передачи «Судьба человека» Борису Корчевникову, что у ее мужа Тиграна Кеосаяна не было шансов выйти из комы. Он умер 26 сентября 2025 года, но, по мнению супруги, фактически душа мужчины «ушла на небеса» раньше, сообщает Starhit .

«Тигран ушел 21 декабря 2024 года, когда впал в кому. Потому что мне тогда в больнице сразу сказали, что его мозг уничтожен полностью», — рассказала Симоньян.

Журналистка отметила, что к моменту фактической смерти она уже на протяжении девяти месяцев жила в горе. Однако глава RT не отчаивалась и надеялась на чудо. Она до последнего приходила к мужу в больницу. При этом Тигран оказался в коме, «из которой не выходят».

Во время визитов Симоньян рассказывала супругу новости, читала стихи, Библию, молилась. По этому времени она даже скучает.

