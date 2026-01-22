Подмосковная пекарня с прямой линии Путина собрала заказ для Стива Уиткоффа

360.ru заглянул в корзину с подмосковной выпечкой из «Машеньки» для Уиткоффа

Знаменитая люберецкая пекарня «Машенька», оказавшаяся в центре внимания после обращения ее владельца к президенту России Владимиру Путину, подготовила гастрономический привет для американской делегации. Специально к сегодняшнему визиту спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву кондитеры собрали корзину с традиционной выпечкой, передает корреспондент 360.ru .

Подмосковные повара решили сделать ставку на классические американские рецепты, чтобы гость из Вашингтона чувствовал себя как дома. В праздничный набор вошли классический яблочный пирог, американские маффины, фирменное печенье «Красный бархат» и шоколадные брауни.

«Совсем скоро это все упакуют, красиво перевяжут бантом и отправят американским гостям», — передает корреспондент с места событий.

22 января Стив Уиткофф совместно с зятем президента США Джаредом Кушнером должны прилететь в Москву. В российской столице запланированы их прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Между тем Уиткофф заявил, что весь процесс урегулирования конфликта на Украине фактически сведен к обсуждению одной проблемы.

Владелец «Машеньки» Денис Максимов ранее прославился обращением к Владимиру Путину на прямой линии. После того, как владелец пекарни пожаловался, что может закрыться из-за повышения налогов, подмосковное правительство предложило предприятию меры поддержки, в рамках которых бизнес продолжит работу и в дальнейшем он сможет развиваться в том числе в формате нестационарных торговых объектов.

