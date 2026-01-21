Пекарня «Машенька» воспользуется действующими в Подмосковье программами поддержки

В среду в правительстве Московской области состоялась встреча с руководителем пекарни «Машенька» Денисом Максимовым и отраслевыми министерствами. Правительство региона предложило предпринимателю меры поддержки, в рамках которых бизнес продолжит работу и в дальнейшем он сможет развиваться в том числе в формате нестационарных торговых объектов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Сейчас у нас три точки: две в Люберцах и одна в Жуковском. Коллеги рассказали, какие из действующих в регионе и на федеральном уровне мер поддержки мы сможем использовать, и договорились о плане дальнейших действий для продолжения развития нашего семейного бизнеса», — сказал Максимов.

Фото - © Анна Дука

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов, малый бизнес в сфере торговли и общественного питания — это рабочие места, развитие городской инфраструктуры и комфорт для жителей.

«В условиях изменения налогового законодательства мы оказываем меры поддержки предпринимателям. Так как пекарня „Машенька“ является нашим местным производителем хлебобулочных изделий, оптимальным вариантом видим ее развитие через малые формы торговли. Наша задача — помочь бизнесу снизить нагрузку, чтобы адаптироваться к новым условиям», — добавил Оганов.

В ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре владелец подмосковной пекарни Денис Максимов обратил внимание главы государства на сложности перехода малого бизнеса на уплату налога на добавленную стоимость (НДС). Тогда Владимир Путин проявил интерес к продукции пекарни, а позже обменялся с предпринимателем подарками.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.