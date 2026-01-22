Всего одна преграда: Уиткофф анонсировал финал переговоров по Украине

Весь процесс урегулирования конфликта на Украине фактически сведен к обсуждению одной проблемы, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Однако дипломат не раскрыл содержание этой финальной темы, сообщает Life.ru .

Выступая перед участниками форума, Уиткофф подчеркнул, что достигнутая концентрация на единственном спорном моменте свидетельствует о принципиальной разрешимости кризиса на Украине.

«Я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она [ситуация] разрешима», — отметил дипломат.

22 января Стив Уиткофф совместно с зятем президента США Джаредом Кушнером должны прилететь в Москву. В российской столице запланированы их прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Также ожидается прибытие украинского президента Владимира Зеленского в Давос, где у него пройдет личная встреча с главой США Дональдом Трампом на полях ВЭФ.

