Елена Ульянова рассказала о роли нотариата в Петербурге

Президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Елена Ульянова рассказала о специфике работы в городе, новых законодательных инициативах и росте числа исполнительных надписей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам Елены Ульяновой, особый статус петербургского нотариата носит исторический характер. В 1993 году здесь создали одну из первых нотариальных палат в России. Город также отличается большим числом объектов культурного наследия, что усложняет сделки с недвижимостью. Отдельное направление — цифровизация и обучение специалистов.

Нотариус, отметила Ульянова, должен быть ответственным, внимательным и стрессоустойчивым. Важно уметь объяснять сложные юридические вопросы простым языком и сохранять человечность в работе с людьми.

Нотариальное сообщество ожидает принятия закона об обязательном удостоверении всех сделок с недвижимостью между физическими лицами. По мнению Ульяновой, это снизит риски мошенничества. Также рассматривается законопроект о введении исполнительных надписей в сфере ЖКХ.

В 2025 году число исполнительных надписей выросло на треть. Ульянова пояснила, что банки стали чаще использовать этот механизм вместо суда. Чаще всего взыскания касаются кредитов и небольших долгов за связь — от одной до двух тысяч рублей.

Консультации нотариусов остаются бесплатными. В районах города проходят Дни правовой помощи с участием Минюста, приставов, прокуратуры и адвокатуры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.