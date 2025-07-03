Подмосковье ввело ежемесячные выплаты паралимпийским чемпионам

В Московской области спортсмены, завоевавшие звания чемпионов на Паралимпийских, Сурдлимпийских и Всемирных играх глухих, теперь будут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 14 500 рублей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, подводя итоги весенней сессии регионального парламента.

«В этой сессии мы установили новую меру поддержки — дополнительные выплаты чемпионам Паралимпийских, Сурдлимпийских и Всемирных игр глухих. Теперь они также, как и олимпийские чемпионы, будут ежемесячно получать дополнительное пенсионное обеспечение в размере 14 500 рублей. Это важный шаг, который позволит не только материально помочь нашим спортсменам, но и показать: их подвиг ценится также высоко, как и достижения олимпийцев», — пояснил Игорь Брынцалов.

На сегодняшний день в Подмосковье проживает 12 чемпионов зимних и летних Сурдлимпийских игр и 6 чемпионов Паралимпийских игр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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