Подмосковье накроет сильным снегом с 8 апреля

МЧС: сильный снег и гололед ожидаются в Подмосковье с 8 апреля

8 апреля и ночью с 8 на 9 апреля в Подмосковье ожидаются осадки, местами сильный снег. В отдельных регионах будет гололед и гололедица на дорогах, мокрый снег налипнет на проводах и деревьях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными на улице. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости — обращаться в экстренные службы по номеру 112.

В Гидрометцентре РФ сообщили, что в Подмосковье и столице 8 апреля пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Температура прогнозируется минус 1 — плюс 1 градус.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что Московскому региону следует готовиться к продолжению снегопадов. При этом небольшое потепление ожидается только к концу рабочей недели.