Синоптик спрогнозировала, как долго Москву и область будет заваливать снегом

Москве и Подмосковью следует готовиться к продолжению снегопадов, при этом небольшое потепление ожидается только к концу рабочей недели, сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Предстоящие 36-40 часов погода будет очень неустойчивая. В ночь на вторник временами будет снег, местами выпадет еще 2-4 см снега, по области местами он может быть сильным. В ночь на среду тоже ожидается снегопад», — заявила синоптик.

Она уточнила, что потепление в регионе следует ждать только ближе к выходным. Но и в дневные часы будут осадки в виде снега с дождем, при этом температура воздуха все равно будет на 5 градусов ниже климатической норм.

Ранее Позднякова рассказала, что снежный покров в Московской области может полностью сойти к Пасхе.