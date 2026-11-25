Волонтеры в Клину расчистили от снега подходы к детской поликлинике

Пятеро активистов движения «Волонтеры Подмосковья» утром 25 ноября помогли коммунальщикам убрать снег у детской поликлиники на улице К. Маркса, 66 в Клину. К добровольцам присоединились местные жители.

В ночь на 25 ноября балканский циклон Wilka принес в Подмосковье снегопад. К утру высота снежного покрова в Клину местами превысила 10 см.

Пятеро активистов местного движения «Волонтеры Подмосковья» рано утром вышли на помощь коммунальщикам. Лопатами они расчистили пешеходные дорожки, ступени и подходы со всех сторон к детской поликлинике на улице К. Маркса, 66.

Добровольцев в яркой брендированной одежде заметили местные жители. Некоторые принесли из дома лопаты и присоединились к уборке, чтобы сделать проход удобнее и безопаснее.

Также активисты отправились убирать снег у детской библиотеки имени Гайдара.

Автор текста и медиа — Данила Кирьянов.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.