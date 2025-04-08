Снег, гололед и около 0 градусов ожидаются в Московском регионе во вторник Общество 08 апреля 2025 07:14

В Подмосковье и Москве во вторник пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, температура прогнозируется минус 1 — плюс 1 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.