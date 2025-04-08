Снег, гололед и около 0 градусов ожидаются в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и Москве во вторник пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, температура прогнозируется минус 1 — плюс 1 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде будут гололед и гололедица. Ожидаются налипание мокрого снега, местами снежные заносы.
Скорость северо-восточного, северного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в регионе из-за гололедно-изморозевых отложений, сильного ветра, снега и обледенения.