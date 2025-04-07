«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за изморози

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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений. Он будет действовать до 1 часа 8 апреля. Местами может быть гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Московской области предупреждение из-за ветра действует до 23 часов 7 апреля. Северо-восточный ветер местами может дуть со скоростью до 15 м/с.

Также в Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и обледенения. Он действует до 23 часов 7 апреля. Активный циклон принесет осадки, местами — сильный снег. В отдельных районах ожидаются налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололед, гололедица.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что Московский регион остается под влиянием циклонического вихря «Зион». Из-за этого на его территории образовались сугробы до 16 см.